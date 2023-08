A Bergamo circonvallazione allagata: lunghe code. Disagi maltempo: treni cancellati

La pioggia battente ha causato disagi alla circolazione un pò ovunque. In particolare dopo una mattinata difficile per i treni, nel primo pomeriggio si è allagata anche la circonvallazione tra Bergamo e Ponteranica creando code infinite anche nelle zone adiacenti. L’ingorgo è stato causato da una decina di tombini intasati da foglie, che hanno allagato tratti di circonvallazione. La Polizia locale ha chiuso la strada a partire dalle 13.30 ed è intervenuta insieme a una ditta di spurghi che ha operato diverse ore per bonificare le carreggiate. I lavori sono terminati intorno alle 18.50 e da quel momento la strada è stata riaperta. Nel frattempo, però, il traffico in tutta la zona è andato completamente in tilt con lunghe code nelle vie adiacenti, da e per la valle Brembana.

Allagata la circonvallazione a Bergamo

Disagi sui treni nella linea Treviglio

Per la caduta di rami sui binari la linea ferroviaria fra Treviglio e Cremona è rimasta bloccata nella mattinata di lunedì 28 agosto per tre ore fra Treviglio e Castelleone (in provincia di Cremona). Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi, la circolazione è ripresa intorno alle 8.50. Nel frattempo cinque treni sono stati cancellati, tre hanno avuto il percorso limitato e due hanno subito ritardi fino a tre ore.

Strada chiusa in Valle di Scalve

Una tromba d’aria ha colpito questa mattina la valle di Scalve. L’Anas ha fatto sapere che la statale 294 è rimasta chiusa al traffico ed è stata riaperta attorno alle 11,30. Non risultano al momento danni consistenti sui comuni bergamaschi, se non qualche pianta caduta.

Chiusa da ieri a causa di una frana generata dal maltempo anche la statale 470 della Valle Brembana tra i chilometri 59 e 72, al Passo San Marco, oltre che all’altezza del chilometro 61,3. Il passo San Marco e i rifugi sono raggiungibili dal versante brembano. È invece interrotto il collegamento dal passo ad Albaredo per un canale che sta scaricando acqua e terra sulla statale. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo ha ricevuto alcune chiamate, ma la situazione è sotto controllo.

Allerta rossa in Lombardia

In Valtellina una decina di persone sono state evacuate dalla frazione Santa Lucia di Valdisotto per l’esondazione del torrente Frodolfo alla confluenza con il fiume Adda. A Milano è in aumento il livello del fiume Seveso che viene monitorato così come il Lambro e nel Varesotto è al limite dell’esondazione il torrente Arnetta con già sul posto squadre dei Vigili del fuoco che potrebbero fare allontanare per sicurezza gli abitanti di Cavaria.

A Varese città per la pioggia ha ceduto questa notte il controsoffitto di un supermercato che ha danneggiato una ventina di auto. La zona più colpita è però quella a Sud Est della provincia, intorno a Saronno dove si sono scoperchiati tetti di diversi edifici. I problemi riguardano anche gli edifici che avevano perso la copertura nei giorni scorsi e non erano riusciti a farla riparare. Ora quindi si trovano con perdite in case che si allagano e in cui devono tenere protetti divani, televisori, mobili in genere.

Restano ancora chiuse un tratto della statale dello Stelvio vicino a Bormio e la provinciale Lariana, ex statale che collega Como a Bellagio per smottamenti e allagamenti avvenuti a Blevio, dove le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango. E a Brescia la caduta di alberi ha tranciato una linea elettrica lasciando senza luce gli abitanti della zona.

La città metropolitana di Milano ha deciso la chiusura precauzionale del parco Idroscalo, mentre il duomo di Vigevano, nel Pavese, resta chiuso per i danni dei giorni scorsi: un sopralluogo fatto con il drone ha mostrato che è in parte saltata la copertura del tetto.