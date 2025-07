A Bergamo giro di vite sull’abbandono rifiuti. Controlli triplicati, 4 multe al giorno

Le sanzioni vengono date con «un po’ di buon senso», ma ci sono casi eclatanti - e non infrequenti - sui quali non si può tollerare. Il lavoro degli ispettori ecologici di Aprica è instancabile, con una media di 100 controlli ogni giorno su tutta la città per contrastare un fenomeno purtroppo diffuso: quello dell’abbandono dei rifiuti. Ancora troppo spesso infatti, come evidenzia l’assessore all’Ambiente, Oriana Ruzzini, la questione è legata a una scarsa consapevolezza individuale: «È un tema profondamente culturale, di disinteresse alla cosa pubblica e di scarso senso civico. Dobbiamo agire sull’educazione delle persone. Una campagna di comunicazione può certamente servire, ma occorre anche dare la possibilità al cittadino di differenziare, specialmente su strada» afferma l’assessora, che sottolinea però a livello generale il buon comportamento dei bergamaschi, così come il grande lavoro di pulizia delle strade svolto da Aprica. «Fanno un lavoro eccezionale, di cui dobbiamo ringraziare la società, tutti gli operatori e gli Ispettori ecologici», commenta Ruzzini.