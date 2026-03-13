A Bergamo la preghiera per la pace, il Vescovo: «Riscopriamo il comandamento dell’amore»

Un giorno di preghiera e di digiuno per la pace, aveva chiesto la Conferenza Episcopale Italiana. L’invito è stato raccolto a Bergamo dalle Acli, dalla Diocesi e dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali: la preghiera che hanno promosso, alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, è stata presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, venerdì 13 marzo, nella chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie.