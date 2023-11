A Bergamo oltre un migliaio i partecipanti al corteo contro la Manovra - Foto

«Una legge di bilancio sbagliata», è questa la motivazione alla base della mobilitazione di Cgil e Uil che si è svolta anche Bergamo nel giorno dello sciopero di tutti i comparti del settore privato del Nord Italia. «Contro la Manovra e a sostegno di un’altra politica economica sociale e contrattuale», è lo slogan delle due sigle sindacali che, nella mattinata di v enerdì 24 novembre, si sono date appuntamento in piazza Pontida per poi sfilare lungo via XX Settembre e il Sentierone fino a via Tasso sotto il palazzo della Prefettura. Durante il corteo i partecipanti hanno ricordato le 106 vittime di femminicidio del 2023 tenendo in mano un cartello con il nome di ciascuna.