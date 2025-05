A Boccaleone venerdì 23 maggio c’è la «Festa dei vicini»

Venerdì 23 maggio torna la «Festa dei Vicini Boccaleone» giunta alla nona edizione. Un’occasione per incontrarsi negli spazi del quartiere, per conoscere i propri vicini di casa e costruire buone relazioni. La Rete di quartiere ha organizzato un pomeriggio e una serata ricche di opportunità per tutti, in occasione della Festa internazionale dei vicini, arrivata a Boccaleone alla nona edizione.

Il programma della giornata

Alle 14.30 presso la scuola Corridoni di via Monte Cornagera gli studenti proporranno due intrattenimenti musicali, mentre alla scuola Savio ci sarà una mostra-mercato di oggetti che gli alunni hanno creato lungo l’anno in un progetto di scambio di saperi in cui alcuni adulti hanno insegnato ai bambini alcune arti manuali.

Per le famiglie si prosegue poi con la merenda, giochi, laboratori e musica sia nel piazzale di via Boccaleone, sia nel cortile del Condominio di via Rovelli 36, a cura di San Vincenzo, progetto Share, Crm e Daycare, Cooperativa Alchimia. La Rete ha voluto coinvolgere anche gli anziani e le loro famiglie: FabLab Bergamo promuoverà un dispositivo opensource per l’ipoacusia proprio in via Rovelli 36 e, alle 18, nell’area verde vicino allo Spazio per giovani di Via Monte Cornagera.

Nel primo pomeriggio invece «I quadrotti di Boccaleone», il Servizio Anziani del Comune di Bergamo e il Gruppo di cammino del Progetto Senzacca, visiteranno alcuni anziani del quartiere e porteranno loro un fiore realizzato all’uncinetto.

Per tutti, dalle 18 nello Spazio per giovani di via Gandhi ci sarà uno Swap party e una dimostrazione di stampa 3D e taglio laser.

Nella biblioteca Betty Ambiveri, alle 17.30, si terrà un momento di condivisione di libri letti e amati, a cura del Circolo dei Narratori.

Alle 19, in due punti del quartiere (giardino della Biblioteca e area verde di via Monte Cornagera), la Rete di quartiere ha organizzato una cena condivisa, proprio per godere di un momento di convivialità e incontrarsi con i propri vicini di casa: iscrizioni su www.boccaleoneinrete.it

Che cosa sono le reti di quartiere

Una giornata pensata per tutti e per tutti i gusti grazie al contributo delle Associazioni e dei servizi presenti nel quartiere e dei residenti appassionati.