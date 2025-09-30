A Monterosso una folla per l’ultimo abbraccio a Livio - Foto

Tanta commozione e dolore per l’ultimo saluto a Livio Mora . Il feretro del 56 enne è stato portato in spalla da alcuni colleghi dei Vigili del Fuoco, all’interno della chiesa parrocchiale di San Gregorio Barbarigo di Monterosso, dove martedì 30 settembre, nel pomeriggio, si è tenuto il rito funebre. Attorno ai familiari e agli amici si è stretta nel dolore un’intera comunità , che ha riempito in ogni ordine di posto la chiesa.

«Ha seminato tanto bene nella sua vita»

Molto conosciuto e amato, Livio «ha seminato tanto bene nella sua vita, al lavoro e con le persone a lui care» sottolinea il parroco di Monterosso, nonché delegato vescovile per la Vita Sociale e la Mondialità, Don Cristiano Re. Alla fine della cerimonia funebre è stata letta una lettera dei suoi colleghi. «Ciao Livio, hai deciso di andartene senza disturbare nessuno. Non amavi i riflettori e preferivi stare un passo indietro, ma eri sempre in prima linea nell’aiutare gli altri. È dura accettare che tu ci abbia lasciato. Spero che tu ti sia portato la bici in paradiso per pedalare libero, proprio come hai sempre vissuto».

L’uscita del feretro è stata accompagnata dal suono di una sirena e da due ali di folla che hanno applaudito commosse.