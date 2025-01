A Pontesecco un altro anno di birilli. Corsia reversibile, ora fondi da trovare

In attesa di risposte

Al momento, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota, questa è l’unica strada per mitigare i problemi di viabilità tra la città e la Valle Brembana: «Siamo ancora in attesa di una risposta dal ministero per il posizionamento di una corsia reversibile, abbiamo inviato la richiesta i primi di ottobre del 2024 – fa il punto –. Se la risposta sarà positiva cercheremo di recuperare le risorse necessarie per realizzarla. E se gli enti coinvolti vorranno dare una mano, siamo ben disponibili a parlarne». Da quando sono state realizzate le due rotatorie, è il Comune di Bergamo a sostenere il costo del «sistema birilli» (che, teoricamente, non sarebbe più dovuto servire). Un aspetto che più volte ha toccato l’assessore Rota, appellandosi «agli enti coinvolti» per una compartecipazione della spesa (nel 2023 fu di 60mila euro). Anche per l’eventuale allestimento della corsia reversibile, regolata da un sistema di portali che attraverso pannelli luminosi può invertire il senso di marcia (verso la città o verso la valle) di una corsia in base alle necessità, eliminando i birilli. Un piano da circa 570mila euro, questa la stima. Risorse che devono essere recuperate perché, ha confermato ieri il titolare ai Lavori pubblici di Palafrizzoni, «per realizzare la corsia reversibile non sarà possibile utilizzare il milione di euro risparmiato con i lavori a Pontesecco, ce lo dicono i tecnici». Per il piano, la Regione aveva infatti stanziato 3,4 milioni di euro (era il 2016, con il Patto per la Lombardia), ma ne sono stati utilizzati 2,4.