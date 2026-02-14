A4, ancora cantieri: ecco le prossime chiusure

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Brescia Ovest sarà chiusa, in entrata in entrambe le direzioni, dalle 23 di sabato 14 febbraio fino alle 6 di domenica 15 febbraio.

Tra Trezzo e Cavenago

Dalle 23 di lunedì 16 febbraio alle 5 di martedì 17 febbraio, il tratto compreso tra Trezzo e Cavenago, verso Milano, sarà chiuso. Il casello di Trezzo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 di lunedì 16 febbraio alle 5 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Bergamo.

Dalle 21 di lunedì 16 febbraio alle 5 di martedì 17 febbraio, e dalle 21 di giovedì 19 febbraio alle 5 di venerdì 20 febbraio, il casello di Palazzolo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Durante gli stessi orari e giorni, anche il casello di Bergamo sarà chiuso in entrata e in uscita.

Trezzo

Dalle 23 di martedì 17 febbraio alle 5 di mercoledì 18 febbraio, il casello di Trezzo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bergamo. Dalle 21 di martedì 17 febbraio alle 5 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Agrate in uscita per chi proviene da Bergamo.