Cronaca / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026
A4, ancora cantieri: ecco le prossime chiusure
IN AUTOSTRADA. Sono previste nuove chiusure dei caselli autostradali sull’A4 a partire dal 14 febbraio.
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Brescia Ovest sarà chiusa, in entrata in entrambe le direzioni, dalle 23 di sabato 14 febbraio fino alle 6 di domenica 15 febbraio.
Tra Trezzo e Cavenago
Dalle 23 di lunedì 16 febbraio alle 5 di martedì 17 febbraio, il tratto compreso tra Trezzo e Cavenago, verso Milano, sarà chiuso. Il casello di Trezzo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 di lunedì 16 febbraio alle 5 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Bergamo.
Dalle 21 di lunedì 16 febbraio alle 5 di martedì 17 febbraio, e dalle 21 di giovedì 19 febbraio alle 5 di venerdì 20 febbraio, il casello di Palazzolo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Durante gli stessi orari e giorni, anche il casello di Bergamo sarà chiuso in entrata e in uscita.
Trezzo
Dalle 23 di martedì 17 febbraio alle 5 di mercoledì 18 febbraio, il casello di Trezzo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bergamo. Dalle 21 di martedì 17 febbraio alle 5 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Agrate in uscita per chi proviene da Bergamo.
Dalle 22 di martedì 17 febbraio alle 5 di mercoledì 18 febbraio, lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in uscita per chi proviene da Torino. Per permettere ispezioni e manutenzione delle barriere di sicurezza, sulla A4 Milano-Brescia e sul Raccordo Milano Viale Certosa/A4 (SC1), dalle 21 di martedì 17 febbraio alle 5 di mercoledì 18 febbraio, sono previsti i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A4 Milano-Bergamo, il casello di Seriate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
Sul Raccordo Milano Viale Certosa/A4 Milano-Brescia (SC1), sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 Milano-Bergamo, verso Torino, per chi proviene da Milano.
