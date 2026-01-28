Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 28 Gennaio 2026

A4: chiuse per una notte le uscite di Grumello e Bergamo

I LAVORI. Continuano le manutenzioni sul tratto bergamasco dell’autostrada.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Chiusure notturne dei caselli di Bergamo e Grumello sull’A4 per lavori di manutenzione tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio.

Sulla A4 Milano-Brescia sono previste chiusure notturne delle stazioni di Grumello e Bergamo per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Gli interventi si svolgeranno dalle 22 di venerdì 30 gennaio alle 5 di sabato 31 gennaio.

Nel dettaglio, l’uscita di Grumello sarà chiusa in uscita per i veicoli provenienti da Brescia, mentre la stazione di Bergamo non sarà accessibile in uscita per chi arriva da Milano.

Per limitare i disagi alla circolazione, agli automobilisti si consiglia di utilizzare percorsi alternativi: Ponte Oglio o Seriate per chi proviene da Brescia e Dalmine per chi arriva da Milano.

Le chiusure rientrano in un programma di manutenzione finalizzato a migliorare la sicurezza lungo il tratto autostradale.

