Mercoledì 28 Gennaio 2026
A4: chiuse per una notte le uscite di Grumello e Bergamo
I LAVORI. Continuano le manutenzioni sul tratto bergamasco dell’autostrada.
Sulla A4 Milano-Brescia sono previste chiusure notturne delle stazioni di Grumello e Bergamo per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Gli interventi si svolgeranno dalle 22 di venerdì 30 gennaio alle 5 di sabato 31 gennaio.
Nel dettaglio, l’uscita di Grumello sarà chiusa in uscita per i veicoli provenienti da Brescia, mentre la stazione di Bergamo non sarà accessibile in uscita per chi arriva da Milano.
Per limitare i disagi alla circolazione, agli automobilisti si consiglia di utilizzare percorsi alternativi: Ponte Oglio o Seriate per chi proviene da Brescia e Dalmine per chi arriva da Milano.
Le chiusure rientrano in un programma di manutenzione finalizzato a migliorare la sicurezza lungo il tratto autostradale.
