Mercoledì 15 Ottobre 2025
A4, chiusure al casello di Trezzo tra giovedì 16 e sabato 18 ottobre
AUTOSTRADA. Stop al traffico per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Annullata la chiusura a Capriate.
Aggiornato il calendario delle chiusure ai caselli dell’autostrada A4, tra giovedì 16 e sabato 18 ottobre. È stata annullata la chiusura dell’uscita di Capriate, inizialmente prevista dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18.
Le chiusure per lavori
Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 ottobre sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare i caselli di Capriate o Cavenago.
Dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18 ottobre sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare i caselli di Agrate o Trezzo.
