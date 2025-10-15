Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 15 Ottobre 2025

A4, chiusure al casello di Trezzo tra giovedì 16 e sabato 18 ottobre

AUTOSTRADA. Stop al traffico per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Annullata la chiusura a Capriate.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

Aggiornato il calendario delle chiusure ai caselli dell’autostrada A4, tra giovedì 16 e sabato 18 ottobre. È stata annullata la chiusura dell’uscita di Capriate, inizialmente prevista dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18.

Le chiusure per lavori

Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 ottobre sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare i caselli di Capriate o Cavenago.

Dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18 ottobre sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare i caselli di Agrate o Trezzo.

