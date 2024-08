Abbonamenti Atb: arriva la smart card

Al via dal 20 agosto la campagna abbonamenti Atb e Teb 2024-2025 «Abbonati. È smart», per raccontare l’introduzione del nuovo supporto elettronico – la «smart card» appunto – che completa il processo di digitalizzazione avviato lo scorso anno con il sistema Chip on paper (il biglietto elettronico ricaricabile che ha sostituito i biglietti cartacei usa e getta, che dal 1° luglio 2024 non sono più in circolazione). Con il nuovo supporto tecnologico personale, sarà possibile velocizzare il processo di bigliettazione elettronica e i controlli, in attesa dell’avvento delle novità commerciali che saranno rese disponibili grazie alle potenzialità della card.

Perché abbonarsi diventa «smart»?

«Abbonati. È smart» è il claim della campagna abbonamenti Atb e Teb 2024/2025. Bergamo è tra le prime città lombarde ad adottare un sistema di bigliettazione elettronica su vasta scala basato su carte intelligenti; l’introduzione della smart card personale «ATBip», che sostituisce la vecchia BCard, conclude il processo di transizione verso la bigliettazione elettronica, anche grazie all’impulso dato da Regione Lombardia che ha finanziato il progetto al 50%.

I principali vantaggi della smart card, in un unico supporto sono: comodità e facilità nella ricarica, che può̀ essere eseguita presso tutti i punti vendita di Atb e presso le emettitrici automatiche di terra; più̀ sicurezza con la possibilità̀ di ricaricare titoli e valore in caso di furto o smarrimento; si velocizzano le operazioni di controllo; la durata del supporto è di 5 anni.

Nuovi sviluppi e strategie tariffarie

La smart card personale di Atb rende ancora più protagonisti i passeggeri, offrendo una ulteriore motivazione per preferire l’utilizzo del trasporto pubblico. Una scelta funzionale e sostenibile allo stesso tempo. «L’ammodernamento del sistema di bigliettazione del trasporto pubblico è un punto qualificante per la nostra città e proietta il servizio nel futuro della mobilità integrata. Il completamento del processo di bigliettazione elettronica con la smart card segna il raggiungimento di un traguardo ambizioso» auspica Liliana Donato, direttore generale di Atb. «L’abbonamento al trasporto pubblico continua ad essere la scelta più conveniente per spostarsi tutto l’anno utilizzando autobus, tram e funicolari. Oltre ai vantaggi immediati della smart card personale - dalla velocità di ricarica alla sicurezza - la sua introduzione ci consentirà anche significativi sviluppi futuri, che permetteranno di costruire un’offerta ancora più sartoriale e conveniente a beneficio dei passeggeri, con l’implementazione di nuove strategie tariffarie sempre più vicine ai nostri clienti. Ciò che abbiamo voluto creare, è un sistema aperto a future evoluzioni che miglioreranno e faciliteranno l’accesso al servizio» conclude Liliana Donato.

Come ottenere la smart card

La smart card per i nuovi clienti, o chi rinnova una tessera in scadenza, costa 10 euro, dura 5 anni (anziché i 3 anni della precedente b-card) e, in questa prima fase di lancio, potrà essere richiesta presso l’Atb Point, la biglietteria della Stazione autolinee e allo sportello della sede Atb oppure online sul sito atb.bergamo.it . Sarà poi possibile effettuare la ricarica oltre che presso i punti vendita di Atb anche presso le emettitrici automatiche di terra e nei prossimi mesi anche attraverso il sito Atb.

Per chi ha già in tasca una b-card Atb, la vecchia tessera verrà sostituita agli sportelli da una nuova smart card che, al costo di 5 euro, consentirà di estenderne la validità residua a 5 anni. Ad esempio chi ha una b-card emessa nell’anno 2023 con scadenza nel 2026 riceverà una nuova smart card con scadenza 2028.

Le agevolazioni

L’abbonamento annuale per l’anno 2024-2025 non prevede aumenti tariffari e in più, grazie all’aumento dei contributi dei comuni convenzionati, per i residenti diventa ancora più conveniente. Sono confermate inoltre le agevolazioni per under 14, over 65, studenti e famiglie. Anche per quest’anno sarà possibile sottoscrivere abbonamenti cumulativi (urbano + extraurbano) e, ad esclusione di quelli universitari, diventa altresì possibile, a partire dal 20 agosto, acquistarli anche on line dal sito Atb. Per gli abbonamenti studenti universitari si ricorda che, per beneficiare della tariffa scontata UniBG, è necessario recarsi allo sportello (Atb Point, Stazione Autolinee, Sede Atb) avendo con sé copia della ricevuta di pagamento per l’iscrizione all’anno accademico 2024/2025.

Atb e Nextbike: mobilità sostenibile

Grazie alla partnership con NextBike e alle risorse del bando di Regione Lombardia (DGR 609 del 10/07/2023), Atb premia i suoi abbonati con 100 corse gratuite del servizio di bikesharing: la BiGi da 30 minuti ciascuna, per un valore totale di 100 euro, rendendo ancora più̀ accessibile e conveniente la mobilità sostenibile in città. Il voucher è destinato agli abbonati annuali Atb e Teb con età maggiore di 16 anni, può essere richiesto una sola volta entro il 31 maggio 2025 o fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le corse gratuite sono utilizzabili fino al 30 giugno 2025. Tra i vantaggi per gli abbonati, sconti con Fondazione Teatro Donizetti, Accademia Carrara, L’Eco di Bergamo, QC Terme, ItalianOptic.