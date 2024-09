Accademia Carrara, inaugurati i nuovi giardini. Da venerdì aperti al pubblico - Foto e video

«Il compimento di un sogno e di un desiderio fino ad ora mai realizzato». È emozionata Martina Bagnoli, direttrice Accademia Carrara, in occasione del taglio del nastro per l’inaugurazione dei nuovi giardini PwC del Museo, nella serata di giovedì 19 settembre. Arte, natura, gusto e architettura si incontrano nei Giardini PwC, il grande spazio verde di circa 3mila metri quadrati di Accademia Carrara, composto da un nuovo parco romantico, inserito nel tessuto urbano di Bergamo, un camminamento di collegamento tra il museo e l’esterno e il nuovo Bù Bistrot in Carrara: luoghi in cui il presente del museo dialoga con il suo passato.

L’inaugurazione

(Foto di Bedolis)

L’inaugurazione, su invito, ha richiamato centinaia di persone ed istituzioni bergamasche a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. Tutti insieme per celebrare un’idea, quella di uno spazio verde adiacente all’Accademia Carrara, rimasta silenziosa e solo su carta, sin dai primi abbozzi del progetto risalenti all’inizio dell’Ottocento. Ora si restituisce luce e concretezza ad un progetto rimasto nell’oblio per oltre due secoli. Soltanto nel 2022, infatti, tra le progettualità dispiegate in occasione della nomina di Bergamo e Brescia a Capitali Italiane della Cultura per l’anno 2023, si è deciso di procedere alla riqualificazione di questo spazio verde con un progetto firmato dall’architetto Antonio Ravalli con la collaborazione di Inout Architettura per la parte paesaggistica e sostenuto da Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Fondazione Accademia Carrara e dal contributo di PwC.

«C’è tanta felicità e tanta emozione. Che sono stati preceduti da tanta fatica - ha aggiunto Gianpietro Bonaldi, general manager Accademia Carrara -. Pensato per essere aperto in occasione della Capitale della Cultura del 2023, il progetto ha subito dei ritardi. Ma averlo qui ora dimostra l’eredità dell’anno della Cultura 2023 che è stato un acceleratore straordinario della nostra città, confermando Bergamo come capitale culturale del Paese. Mi auguro che ora questo bellissimo luogo possa essere vissuto da tutti».

«Un connubio tra cultura e arte per cui Regione Lombardia è stata protagonista a livello finanziario», ha fatto presente Francesca Caruso, assessore alla cultura Regione Lombardia. Presenti al taglio del nastro, anche Elena Carnevali, presidente Fondazione Accademia Carrara e sindaca di Bergamo e Sergio Gandi, assessore alla cultura Comune di Bergamo. «Un progetto che ha richiesto tanto coraggio per essere realizzato e che ha visto consolidarsi il legame tra pubblico e privato. Sono sicura che i giardini consentiranno ad Accademia Carrara di essere ancora più all’altezza dei musei internazionali contemporanei», ha detto Carnevali. «Uno spazio restituito alla città che porta Bergamo nel futuro insieme alle altre nuove realtà che nasceranno nei suoi dintorni: la nuova Gamec, la rinnovata Caserma Montelungo e gli orti del Parco Suardi», ha aggiunto Gandi.

Accesso libero