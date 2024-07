Accademia Carrara, via la gru e ultimi ritocchi a giardini e bistrot

In via di definizione gli ultimi dettagli. Lunedì si inizierà a smontare la grande gru che sovrasta il cantiere, sul lato ovest della pinacoteca. Una volta rimossa la gru, partirà il conto alla rovescia per la chiusura effettiva dei lavori. « Siamo ai dettagli finali – spiega il general manager della Fondazione Accademia Carrara Gianpietro Bonaldi –, le luci esterne sono state montate, mancano le ultime finiture e la semina del prato. Quel che posso dire è che siamo soddisfatti del risultato».

«Qualche settimana ancora e potremo definire la data dell’inaugurazione» dichiara l’assessore Rota, che non si sbilancia oltre. Troppi rinvii hanno costellato la storia di questo cantiere. Un intervento complesso, in primo luogo per le caratteristiche dello spazio e la morfologia del terreno, oltre al fatto che le continue piogge dei mesi scorsi hanno rallentato i lavori. Presumibilmente l’apertura al pubblico sarà in settembre. Ma una data ancora non c’è. Quel che è certo è che nel corso della manifestazione «I Maestri del Paesaggio», il 17 settembre, i paesaggisti dello studio di architettura ferrarese «Inout», che stanno curando l’allestimento dei giardini, Valentina Milani e Mario Assisi, illustreranno il progetto nel corso di una presentazione pubblica che si terrà in Accademia Carrara. L’augurio è che le porte dei giardini e del bistrot possano aprire prima di allora.