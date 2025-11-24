Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 24 Novembre 2025

«Accendi la pace, diffondi la gioia»: al via la Campagna di Natale del Centro Missionario

IL PROGETTO. Una campagna che unisce territori lontani, generazioni diverse e mondi fragili, tenuti insieme dal desiderio più semplice e più urgente: la pace.

Redazione Web
Redazione Web
I bambini al centro dei progetti del Centro Missionario
I bambini al centro dei progetti del Centro Missionario

Bergamo

Con il versetto del Salmo 84 «Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno» prende il via la ventiduesima edizione della Campagna di Natale, promossa dal Centro Missionario Diocesano, da Confcommercio Bergamo e da Websolidale Onlus. Un’iniziativa ormai storica, che ogni anno si propone di trasformare l’attesa natalizia in un’occasione concreta di solidarietà.

La presentazione ufficiale si è svolta all’Istituto Palazzolo di Bergamo, alla presenza di don Massimo Rizzi, direttore del Centro Missionario, di Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, e di Ciro Troccolo, presidente di Websolidale. «Il Natale è il tempo in cui il desiderio di pace e di fraternità trova spazio nelle nostre vite – hanno spiegato i promotori – ed è proprio in questo spirito che nasce la campagna di quest’anno».

Tre progetti tra Terra Santa, Perù e Bergamo

L’edizione 2025 sostiene tre iniziative che abbracciano contesti molto diversi, ma unite dall’obiettivo di portare sostegno a persone fragili e comunità in difficoltà.
In Terra Santa, a Betlemme, saranno realizzati interventi di miglioramento al Collegio Terra Sancta, frequentato da bambini palestinesi sia musulmani sia cristiani. L’iniziativa, presentata dai frati della Custodia di Terra Santa, punta a rafforzare un luogo in cui l’educazione diventa ponte di dialogo.
In Perù, nella diocesi di Chimbote, è stato rilanciato il progetto dedicato alla memoria del Beato don Alessandro Dordi, il missionario bergamasco ucciso nel 1991 dai terroristi di Sendero Luminoso. L’obiettivo è sostenere attività sociali e pastorali nei territori in cui operò.
A Bergamo, invece, saranno finanziati percorsi di sostegno per minori vittime di violenza assistita, un ambito in crescente emergenza sul territorio.

Il dono solidale: lavoro, inclusione e responsabilità

una scatola contenente biscotti prodotti nel carcere di Bergamo dalla cooperativa sociale Calimero
una scatola contenente biscotti prodotti nel carcere di Bergamo dalla cooperativa sociale Calimero

Anche quest’anno è stato realizzato un dono solidale che accompagnerà l’intera campagna: una scatola contenente biscotti prodotti nel carcere di Bergamo dalla cooperativa sociale Calimero tramite il progetto «Forno al fresco».
Ad arricchirla, un portapenne in stoffa realizzato dalla cooperativa Valley Job, oltre alle brochure informative sui progetti sostenuti.

Un ricco calendario di eventi

La campagna sarà scandita da numerosi appuntamenti pubblici:
5 dicembre, ore 20.45 – Cineteatro di Boccaleone
Presentazione del progetto dedicato al Beato don Sandro Dordi, all’interno del concerto del Coro Effatà di Sarnico “Like a Rainbow”.

13 dicembre, ore 18.30 – Chiesa di Grumello del Monte
Incontro di presentazione del progetto a sostegno dei minori vittime di violenza assistita.

17 dicembre, ore 19.00 – Bistrò ONP, via Borgo Palazzo 130
Aperitivo solidale dedicato al progetto di Betlemme.

Le cartoline solidali dei bambini

Grande partecipazione anche al concorso artistico promosso per scuole, oratori e parrocchie, grazie alla collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale e degli uffici diocesani.
I disegni realizzati dai ragazzi sono stati trasformati in cartoline solidali, disponibili alla spedizione tramite il sito websolidale.org: per ogni cartolina inviata, viene devoluto 1 euro ai progetti.
Un’edizione speciale sarà dedicata alla festa di Santa Lucia, offrendo ai bambini la possibilità di spedire una letterina di pace ai coetanei della Terra Santa.

Il Concerto per la Pace chiuderà la campagna

La conclusione dell’iniziativa è prevista per sabato 24 gennaio 2026, con il Concerto per la Pace nella Chiesa Ipogea del Seminario Vescovile.
Protagonista la Corale di Roma diretta da Mons. Marco Frisina, affiancata dai giovani musicisti del Conservatorio di Bergamo e del Liceo Musicale Secco Suardo.
Durante la serata, il Vescovo mons. Francesco Beschi conferirà il Premio Papa Giovanni a tre missionari bergamaschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
politica interna
Sociale
Questioni sociali (generico)
Aiuto estero
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
don Massimo Rizzi
Oscar Fusini
mons. Francesco Beschi
centro missionario diocesano
Confcommercio Bergamo
Istituto Palazzolo
Custodia di Terra Santa
Natale 2025