Accusata di avere spinto l’anziana dalla finestra: colf condannata a 18 anni

Diciotto anni: questo il verdetto della Corte d’assise presieduta da Patrizia Ingrascì (a latere Donatella Nava) che s’è ritirata in camera di consiglio per la sentenza alle 14,30 di martedì 21 gennaio. Alle 17.30 la decisione e l’immediato commento degli avvocati Andrea Pezzotta e Enrico Pelillo: «Leggeremo le motivazioni della sentenza tra 90 giorni, ma possiamo già dire che la impugneremo». E i due legali aggiungono: «Da capire come è stata fatta la valutazione della comparizione delle circostanze e come è stato superato il criterio del ragionevole dubbio».

La mattinata in aula

«Ma, scusate, la nostra assistita è rimasta libera per un anno e mezzo. Pensate che se fosse colpevole non sarebbe andata nel suo paese d’origine - l’Ucraina di adesso, poi, dove regna il caos - facendo facilmente perdere le sue tracce? Invece è rimasta qui, andando incontro al rischio di una condanna all’ergastolo». La domanda, retorica, l’ha fatta aleggiare in aula martedì mattina 21 gennaio Enrico Pelillo, che con Andrea Pezzotta difende Krystyna Mykhalchuk, la 28enne colf ucraina a processo per omicidio volontario aggravato con l’accusa di aver gettato dalla finestra del terzo piano Rosanna Aber, pensionata di 77 anni, il 22 aprile del 2022 a Colognola, quartiere di Bergamo.

Dopo che nella precedente udienza la Procura aveva chiesto una condanna a 23 anni, la difesa è intervenuta per invocare l’assoluzione per la giovane. Può essere condannata per i prelievi (tre per un totale di 2.000 euro) che l’imputata ha ammesso di aver fatto con il bancomat della vittima, hanno concesso i legali. Ma per l’omicidio, che per l’accusa sarebbe stato compiuto dopo che la pensionata aveva rinfacciato i furti alla 28enne, permangono troppi punti interrogativi per avallare una ricostruzione accusatoria basata «su suggestioni» e arrivare a una sentenza di condanna «oltre ogni ragionevole dubbio».

Le crepe nella tesi offerta dalla Procura, secondo Pelillo e Pezzotta, sarebbero diverse. A cominciare dal fatto che la donna fino a pochi minuti prima di morire, quando era stata in banca a bloccare la carta e poi da un’amica di un’agenzia viaggi confidandole l’accaduto, era convinta che il bancomat le fosse stato clonato. «Non ha mai esternato sospetti verso l’imputata. Possibile - si è chiesto Pelillo – che nei pochi minuti del tragitto fino a casa, si sia convinta di tutt’altra cosa?».

L’intervento delle forze dell’ordine in via Einstein per la morte di Rosanna Aber

Nessun testimone, non c’è stato litigio