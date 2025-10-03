Acli, la preghiera di pace alle Grazie: «Troviamo la pace nel nostro cuore» - Video

Il presidio di preghiera non violenta, promossa da Acli Bergamo, ha raccolto nella chiesa delle Grazie intorno alle 13 di venerdì 3 ottobre molte persone riunite per una preghiera semplice, per stare in ascolto della parola di Dio e di quei profeti e profetesse di pace da Isaia a don Tonino Bello, da Hetty Hillesum a Papa Francesco.

La preghiera delle Acli nella chiesa delle Grazie a Bergamo

(Foto di Agazzi)

«Siamo qui - ha detto don Cristiano Re, delegato per la Vita sociale e la mondialità, che ha presieduto la preghiera - per mettere davanti a Dio le nostre preoccupazioni, tristezze, fatiche, desiderosi di ricevere speranza. Abbiamo anche bisogno di trovare la pace nel nostro cuore ed essere persone pacificate».