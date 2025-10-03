Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 03 Ottobre 2025

Acli, la preghiera di pace alle Grazie: «Troviamo la pace nel nostro cuore» - Video

LA PREGHIERA. Un momento di raccoglimento promosso dalle Acli Bergamo nella chiesa delle Grazie. Don Cristiano Re: «Mettiamo davanti a Dio le nostre fatiche desiderosi di ricevere speranza».

Laura Arnoldi
Laura Arnoldi

Il presidio di preghiera non violenta, promossa da Acli Bergamo, ha raccolto nella chiesa delle Grazie intorno alle 13 di venerdì 3 ottobre molte persone riunite per una preghiera semplice, per stare in ascolto della parola di Dio e di quei profeti e profetesse di pace da Isaia a don Tonino Bello, da Hetty Hillesum a Papa Francesco.

La preghiera delle Acli nella chiesa delle Grazie a Bergamo
La preghiera delle Acli nella chiesa delle Grazie a Bergamo
(Foto di Agazzi)

«Siamo qui - ha detto don Cristiano Re, delegato per la Vita sociale e la mondialità, che ha presieduto la preghiera - per mettere davanti a Dio le nostre preoccupazioni, tristezze, fatiche, desiderosi di ricevere speranza. Abbiamo anche bisogno di trovare la pace nel nostro cuore ed essere persone pacificate».

Alla conclusione della preghiera Roberto Cesa, presidente provinciale delle Acli, ha ringraziato i presenti e la parrocchia per aver offerto uno spazio di pace: «La preghiera oggi non poteva mancare come registro insieme alla piazza, alle dichiarazioni, alle manifestazioni. In modi diversi il popolo della pace dà lo stesso messaggio. Dio ci chiama ad essere operatori di pace come figli di Dio». E il popolo della pace si prepara a partecipare settimana prossima - 12 ottobre - alla Marcia Perugia-Assisi.

