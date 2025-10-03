In piazza Matteotti al via il corteo nel giorno dello sciopero generale: centinaia di studenti in strada - Foto

Gli studenti delle scuole superiori bergamasche hanno aperto il corteo a sostegno della «Global Sumud Flottilla» e della pace in Palestina sulle note di «Bella Ciao» intorno alle 10 di venerdì 3 ottobre in centro a Bergamo. Il corteo, in occasione dello sciopero generale promosso da Cgil, Usb e altre sigle. ha preso il via da Piazza Matteotti e sta procedendo in via XX Settembre per poi, da via Tiraboschi, arrivare in Porta Nuova dove sono previsti i discorsi istituzionali. Sono otto le ore di sciopero generale promosso dalla Cgil e rivolto a tutti i settori pubblici e privati. In piazza non solo i sindacati ma anche diversi gruppi che hanno già comunicato l’adesione, tra i quali Acli Bergamo, Rete pace e disarmo Bergamo, Pd Bergamo, Giovani Democratici Bergamo, Avs Bergamo, Anpi Bergamo, Arci Bergamo, Auser Bergamo, Sunia e Federconsumatori.