Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 03 Ottobre 2025
in aggiornamento

In piazza Matteotti al via il corteo nel giorno dello sciopero generale: centinaia di studenti in strada - Foto

LA MANIFESTAZIONE. Anche a Bergamo in piazza già centinaia di persone per il corteo a sostegno della «Global Sumud Flottilla» nella mattinata di venerdì 3 ottobre. Disagi nei trasporti a Milano, ripercussioni anche per i treni diretti nella nostra provincia. Le notizie in diretta web.

Redazione Web
Redazione Web
In Piazza Matteotti a Bergamo il corteo per lo sciopero nazionale indetto dalla Cgil
In Piazza Matteotti a Bergamo il corteo per lo sciopero nazionale indetto dalla Cgil
(Foto di Bedolis)

Gli studenti delle scuole superiori bergamasche hanno aperto il corteo a sostegno della «Global Sumud Flottilla» e della pace in Palestina sulle note di «Bella Ciao» intorno alle 10 di venerdì 3 ottobre in centro a Bergamo. Il corteo, in occasione dello sciopero generale promosso da Cgil, Usb e altre sigle. ha preso il via da Piazza Matteotti e sta procedendo in via XX Settembre per poi, da via Tiraboschi, arrivare in Porta Nuova dove sono previsti i discorsi istituzionali. Sono otto le ore di sciopero generale promosso dalla Cgil e rivolto a tutti i settori pubblici e privati. In piazza non solo i sindacati ma anche diversi gruppi che hanno già comunicato l’adesione, tra i quali Acli Bergamo, Rete pace e disarmo Bergamo, Pd Bergamo, Giovani Democratici Bergamo, Avs Bergamo, Anpi Bergamo, Arci Bergamo, Auser Bergamo, Sunia e Federconsumatori.

Sciopero generale: centinaia di studenti e lavoratori in piazza a Bergamo

Nella mattinata di venerdì 3 ottobre centinaia di studenti e lavoratori sono scesi in piazza anche a Bergamo.

Bedolis

Ritardi nei treni e cancellazioni a Milano

Intanto si segnalano treni cancellati e ritardi da 20 minuti a oltre 5 ore alla stazione di Milano Centrale per lo sciopero generale in solidarietà alla Global Sumud Flotilla con ripercussioni anche su Bergamo. Stessa situazione alla stazione di Milano Garibaldi, con cancellazioni e ritardi fino a 50 minuti, e a quella di Milano Rogoredo, dove i ritardi raggiungono quasi le tre ore. I tabelloni luminosi avvisano i viaggiatori dello sciopero e li invitano a rivolgersi all’assistenza clienti per le informazioni al riguardo. Restano invece aperte le 5 linee della metropolitana di Milano: per l’Atm lo sciopero è in programma dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio. Regolare il traffico aereo in arrivo e partenza dallo scalo di Orio al Serio nella prima parte della mattinata.

La preghiera delle Acli alla Grazie

«Con il groppo ancora in gola e la vicinanza alle famiglie dell’equipaggio della Flotilla, ci ritroviamo per un presidio non violento nel segno della preghiera», è il messaggio di Roberto Cesa, presidente delle Acli di Bergamo. Anche l’associazione aderisce alle manifestazioni di pace per la Palestina e la Global Sumud Flotilla e lo fa con un momento di preghiera, organizzato sempre venerdì alle 13,30 alla Chiesa delle Grazie in viale Papa Giovanni XXIII aperto a tutti.

Bergamo
Lavoro
Sindacati
Politica
governo
cgil
Usb
ATM