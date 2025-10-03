Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 03 Ottobre 2025

Bergamo, attenzione ai disagi in centro: dalle 10 presidio per «pace e giustizia sociale»

LA MANIFESTAZIONE. Otto le ore di sciopero generale promosso dalla Cgil e rivolto a tutti i settori pubblici e privati. In piazza non solo i sindacati ma anche diversi gruppi che hanno già comunicato l’adesione. A Bergamo previste migliaia di persone, segui la diretta qui.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bandiere della pace e della Palestina davanti al Comune di Bergamo
Bandiere della pace e della Palestina davanti al Comune di Bergamo
(Foto di Bedolis)

Lo sciopero generale per la Global Sumud Flotilla arriva anche a Bergamo dopo e manifestazioni di giovedì. È convocata per venerdì mattina 3 ottobre alle 10 in piazza Matteotti la mobilitazione in sostegno degli attivisti per la Palestina, intercettati al largo della costa di Gaza dalla marina militare israeliana.

Otto le ore di sciopero generale promosso dalla Cgil e rivolto a tutti i settori pubblici e privati. In piazza non solo i sindacati ma anche diversi gruppi che hanno già comunicato l’adesione, tra i quali Acli Bergamo, Rete pace e disarmo Bergamo, Pd Bergamo, Giovani Democratici Bergamo, Avs Bergamo, Anpi Bergamo, Arci Bergamo, Auser Bergamo, Sunia e Federconsumatori. «Pace e giustizia sociale sono da sempre intrecciate, ed è per questo che saremo in piazza» dice Marco Toscano, segretario della Cgil Bergamo. Durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili.

Leggi anche
Leggi anche

Alle 13.30 la preghiera con le Acli

«Con il groppo ancora in gola e la vicinanza alle famiglie dell’equipaggio della Flotilla, ci ritroviamo per un presidio non violento nel segno della preghiera», è il messaggio di Roberto Cesa, presidente delle Acli di Bergamo. Anche l’associazione aderisce alle manifestazioni di pace per la Palestina e la Global Sumud Flotilla e lo fa con un momento di preghiera, organizzato sempre venerdì alle 13,30 alla Chiesa delle Grazie in viale Papa Giovanni XXIII aperto a tutti.

«Prese di posizione ufficiali, condivisioni informali, diplomazia e preghiera sono strumenti diversi che devono coesistere e rappresentare un’unica invocazione di Pace. Quella pace che non può ulteriormente tardare, se ancora esiste un briciolo di umanità e di coesione fra i popoli della Terra - sottolinea Cesa -. Durante il momento di preghiera ci affideremo a testi e parole di credenti, non credenti, uomini e donne che ci hanno preceduto nella via della non violenza e della pace», conclude il presidente, ringraziando inoltre la parrocchia delle Grazie «per la disponibilità nell’accogliere la proposta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Manifestazione
Politica
politica interna
Sociale
pace
Questioni sociali (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Marco Toscano
Roberto Cesa
cgil
acli bergamo
Rete pace e disarmo Bergamo
Pd Bergamo
Giovani Democratici Bergamo
Avs Bergamo