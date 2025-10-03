Bergamo, attenzione ai disagi in centro: dalle 10 presidio per «pace e giustizia sociale»

Lo sciopero generale per la Global Sumud Flotilla arriva anche a Bergamo dopo e manifestazioni di giovedì. È convocata per venerdì mattina 3 ottobre alle 10 in piazza Matteotti la mobilitazione in sostegno degli attivisti per la Palestina, intercettati al largo della costa di Gaza dalla marina militare israeliana.

Otto le ore di sciopero generale promosso dalla Cgil e rivolto a tutti i settori pubblici e privati. In piazza non solo i sindacati ma anche diversi gruppi che hanno già comunicato l’adesione, tra i quali Acli Bergamo, Rete pace e disarmo Bergamo, Pd Bergamo, Giovani Democratici Bergamo, Avs Bergamo, Anpi Bergamo, Arci Bergamo, Auser Bergamo, Sunia e Federconsumatori. «Pace e giustizia sociale sono da sempre intrecciate, ed è per questo che saremo in piazza» dice Marco Toscano, segretario della Cgil Bergamo. Durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili.

Alle 13.30 la preghiera con le Acli

«Con il groppo ancora in gola e la vicinanza alle famiglie dell’equipaggio della Flotilla, ci ritroviamo per un presidio non violento nel segno della preghiera», è il messaggio di Roberto Cesa, presidente delle Acli di Bergamo. Anche l’associazione aderisce alle manifestazioni di pace per la Palestina e la Global Sumud Flotilla e lo fa con un momento di preghiera, organizzato sempre venerdì alle 13,30 alla Chiesa delle Grazie in viale Papa Giovanni XXIII aperto a tutti.