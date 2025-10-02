Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 02 Ottobre 2025
in aggiornamento

Flotilla abbordata da Israele, ma 23 navi proseguono su Gaza. Giovedì manifestazioni a Bergamo -Foto

LA MISSIONE. La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza nella serata di mercoledì: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 sono ancora in rotta verso la Striscia. Manifestazioni spontanee in tutta Italia. Fermata anche la barca su cui c’è il bergamasco Dario Crippa. Il presidio degli studenti in Porta Nuova.

La barca Otaria su cui viaggia anche il bergamasco Dario Crippa. L’imbarcazione sarebbe stata fermata dalla marina israeliana verso le 2 di giovedì notte
La barca Otaria su cui viaggia anche il bergamasco Dario Crippa. L’imbarcazione sarebbe stata fermata dalla marina israeliana verso le 2 di giovedì notte

Bergamo

La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sarebbero 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 sono ancora in rotta verso la Striscia. Sulle navi intercettate anche 22 italiani, tra cui i politici Scuderi e Croatti e il bergamasco Dario Crippa. Proprio il giovane bergamasco, figlio dell’assessora del Comune di Bergamo Marzia Marchesi, sarebbe stato fermato tra le 2 e le 2.30 di giovedì insieme ai compagni di spedizione sulla barca Otaria.

«Greta e i suoi amici sono sani e salvi», dice il ministero degli Esteri israeliano Saar. Alla notizia che le barche degli attivisti erano state abbordate dalla marina israeliana nella serata di mercoledì in tutte le maggiori città italiane decine di migliaia di cittadini sono scesi in piazza spontaneamente per manifestare il sostegno agli attivisti e alla Palestina. Il corteo più grande a Roma con oltre 10mila persone ma in migliaia anche a Napoli, Torino, Roma Pisa e Milano.

Intanto gli avvocati della Flotilla annunciano che giovedì mattina in Procura saranno presentate le denunce per atti di pirateria, sia contro chi li ha compiuti, sia contro il Governo italiano che non li ha impediti.

Le manifestazioni a Bergamo

A Bergamo il tam tam della rete ha diffuso un messaggi per darsi appuntamento giovedì 2 ottobre in piazza Matteotti alle 18.30, manifestazione organizzata dalla comunità palestinese della città. Ma prima alle 8 un presidio degli studenti alla fontana di Porta Nuova. «Hanno attaccato la Flotilla, blocchiamo tutto», è lo slogan che accompagna i post sui social.

Il presidio degli studenti in Porta Nuova giovedì 2 ottobre alle 8
Il presidio degli studenti in Porta Nuova giovedì 2 ottobre alle 8
(Foto di Beppe bedolis)

Venerdì lo sciopero generale

Per venerdì, invece, è stato proclamato uno sciopero generale da Usb e Cgil. Salvini si è detto pronto alla precettazione.

