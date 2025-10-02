Venerdì sciopero generale: mobilitazione in piazza Matteotti dalle 10

Dopo l’abbordaggio degli equipaggi della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana avvenuto tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, diverse le manifestazioni spontanee sono in programma giovedì.

Per venerdì 3 ottobre, invece, la Cgil ha proclamato otto ore di sciopero generale (intera giornata lavorativa) in tutti i settori pubblici e privati, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 146/90. A Bergamo l’appuntamento è per un presidio in Piazza Matteotti alle 10.

Durante lo sciopero generale saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero è stato indetto in difesa della Flotilla, la spedizione umanitaria partita per Gaza. Nella notte, quasi tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dall’esercito israeliano: gli equipaggi sono stati fermati, tra loro anche italiani.

La Cgil ribadisce che non è la Flotilla a costituire una minaccia alla pace, ma le centinaia di vittime civili provocate dal genocidio in corso a Gaza. «Anche a Bergamo venerdì si sciopera per la Flotilla, che ha sempre avuto il nostro sostegno come spedizione umanitaria e di pace» dichiara Marco Toscano, segretario generale della Cgil Bergamo. «Pace e giustizia sociale sono da sempre intrecciate, ed è per questo che saremo in piazza».

Le altre sigle che aderiscono allo sciopero

Alla mobilitazione aderiscono Acli Bergamo, Rete pace e disarmo Bergamo, PD Bergamo, Giovani Democratici Bergamo, AVS Bergamo, Anpi Bergamo, Arci Bergamo, Auser Bergamo, Sunia, Federconsumatori.

Presidio di preghiera non violenta delle Acli

Venerdì 3 ottobre alle 13.30 nella Chiesa delle Grazie, le Acli provinciali di Bergamo hanno organizzato un presidio di preghiera non violenta.

«Con il groppo ancora in gola e la vicinanza alle famiglie dell’equipaggio della Flotilla, ci ritroviamo per un presidio nonviolento nel segno della preghiera – afferma Roberto Cesa, presidente delle Acli di Bergamo -. Manifestazioni di piazza alle quale aderiamo e prendiamo parte, prese di posizione ufficiali, condivisioni informali, diplomazia e preghiera sono strumenti diversi che devono coesistere e rappresentare un’unica invocazione di Pace.