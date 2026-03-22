Addio a Stefano Caglioni, l’artista controcorrente che ha lasciato un segno a Bergamo

Bergamo piange Stefano Caglioni, artista noto e profondamente legato al territorio, anima inquieta e generosa capace di trasformare il proprio vissuto in espressione creativa. Conosciuto da tutti come “ol Cagliù”, è stato un protagonista autentico della vita cittadina, presenza familiare tra le vie del centro, dove per anni ha dipinto, osservato e dialogato con chiunque incrociasse il suo cammino.

Il suo percorso, segnato da fragilità e ricoveri, ha trovato nell’arte un linguaggio potente: uno stile mutevole, dal minimale all’iconografico, sempre libero e personale. «Artista anarchico e controcorrente», come amava definirsi, è stato negli anni Novanta che la sua pittura ha iniziato a ottenere riconoscimento, fino a renderlo una figura simbolo, spesso accostata al «Ligabue di Bergamo».