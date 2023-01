Addio ad Enrico Esposito, fondatore della pizzeria «Bella Napoli»

È mancato a 92 anni Enrico Esposito, storico imprenditore nel settore della ristorazione e titolare per decenni de «La Bella Napoli», soprannominata la pizzeria degli artisti. Originario di Tramonti, paese della costiera amalfitana dove sono nati tantissimi pizzaioli di successo in tutto il mondo, Esposito è arrivato a Bergamo nel 1973 dopo aver aperto i primi locali a Verona nel 1961 e a Piacenza nel 1963 . Per la location del nuovo ristorante nel capoluogo orobico ha subito individuato il pianterreno di un edificio in via Taramelli: ha aperto la sua pizzeria subentrando a una vecchia trattoria . L’attività è proseguita più di 30 anni, per poi passare di proprietà, mentre oggi i locali, di proprietà della famiglia, sono rimasti desolatamente vuoti e risultano attualmente in vendita.