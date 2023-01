Addio al fotografo Redento Magri, maestro del bianco e nero

Si è spento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni, a quindici giorni dall’incidente stradale nel quale era rimasto gravemente ferito, Redento Magri, 84 anni, fotografo e stampatore noto, nella Bergamasca e non solo, per le sue qualità professionali . Magri era stato investito da una moto la sera del 30 dicembre mentre attraversava via Ruggeri da Stabello, a poche decine di metri dal suo studio fotografico in via Maironi da Ponte. Da subito le sue condizioni erano apparse preoccupanti. Giovedì il decesso in ospedale.