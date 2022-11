Addio al pittore Angelo Capelli, ritrattista dei papi

Si è spento il «ritrattista dei papi» Angelo Capelli e con lui, forse, una visione pittorica e un «carattere» di artista che erano cifra della nostra terra. Ha trascorso la sua vita a Villa d’Almè, dove era nato il 31 luglio del 1930, e dove, dopo la formazione sui banchi dell’Accademia Carrara sotto la guida di Trento Longaretti, ha continuato incessantemente a dipingere: nel 2020 aveva festeggiato i suoi 90 anni con una personale in Germania, a Passau, e quest’anno era stato invitato a Londra per una personale alla Comunità dei Bergamaschi nel mondo. «Un invito che ho molto gradito – aveva dichiarato -. Devo capire se la mia veneranda età me lo consentirà».