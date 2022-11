Addio all’architetto Panigada, una vita tra cantieri e gratuità

«Sono nato a Oneglia, in Liguria, praticamente dentro l’impianto dell’Italcementi dove lavorava mio padre: ho respirato il cemento insieme al latte materno, credo che sia per questo che ho deciso di diventare architetto». Così si raccontava Carlo Panigada al nostro giornale in un’intervista di qualche anno fa, ricordando la sua lunga e proficua carriera professionale.