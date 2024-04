Addio a Giuliana Donda, cuore pulsante dell’azienda Ferretticasa

È mancata improvvisamente Giuliana Donda, donna infaticabile che ha saputo conciliare la gestione della famiglia numerosa con il lavoro, consentendo la crescita dell’azienda, la Ferretticasa Spa, oggi molto conosciuta non solo nella Bergamasca per i cantieri realizzati in quasi 60 anni di attività. Giovedì scorso Giuliana Donda ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione in città. Nonostante il soccorso immediato e il ricovero d’urgenza all’ospedale «Papa Giovanni», domenica notte il suo cuore ha cessato di battere. Aveva 80 anni. Era sposata da più 58 anni con Giuseppe Ferretti e dalla felice unione sono nati sei figli – Matteo, Carlo, Paolo, Giorgio, Roberto e Marco – tutti operativi all’interno dell’impresa che ha sede a Dalmine, fondata proprio dalla coppia nel 1967.

Donna d’altri tempi, Giuliana Donda ha curato personalmente i dettagli di 150 operazioni immobiliari, mostrando quotidianamente doti manageriali affiancate alla sensibilità innata di una mamma, oltre che nonna di 15 amati nipoti. «Nostra madre ha sempre dimostrato un grandissimo amore per la famiglia, senso del dovere, fermezza e ricerca del bello, facendo bene con un’attenzione alla cura dei dettagli – ricordano i sei figli -. Negli anni l’azienda è cresciuta grazie all’impegno dei nostri genitori, che hanno profuso un amore immenso verso figli e nipoti, così come su ogni singolo cantiere. Era il cuore pulsante dell’azienda e non si è mai risparmiata, mostrando sempre grande passione in tutto ciò che portava avanti: è un esempio che ci porteremo dentro per l’eternità nel suo ricordo».