Addio a Pino Nessi, storico barbiere e volontario

Barbiere storico

Dal suo negozio aveva visto la profonda trasformazione del quartiere che da agricolo stava diventando luogo di numerosi nuovi insediamenti e di grande traffico. A 11 anni era stato assunto come apprendista barbiere in un negozio di un suo cugino in via Ruggeri. «Iniziai pulendo il locale, sbrigando commissioni e preparando i pennelli da barba – ricordava Pino –. Pian piano ho imparato a fare barba e capelli. Allora guadagnavo 50 lire alla settimana e lavoravo dalla mattina fino a tarda sera, compresi i giorni di festa». Il 1° giugno 1969 aveva rilevato l’attività del cugino e aveva ampliato e rinnovato il locale.