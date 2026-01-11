Cronaca / Bergamo Città
Domenica 11 Gennaio 2026
Aeroporto di Orio, indagine sullo stato di salute di chi vive nella zona
INTERVISTE ED ESAMI. Si parte con un questionario, poi la verifica della pressione in farmacia. Coinvolti i quartieri sud e altri 16 comuni.
Come e quanto incide l’aeroporto sulla salute di chi vive nei dintorni? Per rispondere a questa domanda è in campo «EpiDinamiche», l’indagine epidemiologica condotta dall’Ats in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca, su commissione di Sacbo, la società che gestisce lo scalo.
Partita la prima fase
Dal 2 gennaio è partita la prima fase di questo studio, sviluppata su un questionario online: in città possono partecipare i residenti di una decina di quartieri e dal Comune arriva un invito all’adesione. L’analisi coinvolge complessivamente 17 Comuni orobici, e nel capoluogo può farlo chi vive in una zona con Cap 24125 (indicativamente i quartieri di Boccaleone, Borgo Palazzo-Alle Valli e Celadina), 24126 (Campagnola, Carnovali, Colognola) o 24127 (Grumello al Piano, Malpensata, San Tomaso, Villaggio degli Sposi), quindi la fascia sud della città.
Obiettivo dell’approfondimento, ricorda il Comune, è «approfondire se l’esposizione al rumore e agli inquinanti atmosferici (sostanze presenti nell’aria che possono essere nocive) prodotti dall’attività dell’aeroporto possa avere effetti sulla salute delle persone che vivono nei comuni vicini».
Come partecipare
Come si partecipa? È semplice: si comincia da un «test» disponibile al link https://epidinamiche.ats-bg.it/homepage/ - oltre che sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell’Ats Bergamo, sui canali social dell’Ats e presso i Comuni interessati e le farmacie aderenti all’iniziativa. Inoltre, se non si possiede un pc è possibile utilizzare le postazioni disponibili nei «digital space» del Comune (Lazzaretto Digital Space, in piazzale Goisis, e Social Domus-ex Enel in via Mazzini 6/A), prenotabili gratuitamente tramite PrenotaBergamo. A chi compila il modulo online e soddisfa i requisiti per accedere alla fase successiva dello studio (età tra i 45 e i 70 anni, residenza da 5 anni nelle aree oggetto di studio) sarà proposto di recarsi in una delle farmacie coinvolte per sottoporsi a una misurazione gratuita della pressione arteriosa e a una breve intervista sullo stato di salute e sulle caratteristiche della propria abitazione: in città i riferimenti sono la Farmacia Campagnola in via Campagnola 25, la Farmacia Vaghi in via Fermi 5 e la Farmacia Grumellina in via Tadino 2. Sacbo disporrà solo dell’esito delle analisi aggregate. «Partecipare è semplice e immediato – ribadisce Oriana Ruzzini, assessore all’Ambiente –. Io stessa ho compilato il questionario in pochi minuti». Gli altri comuni coinvolti sono Azzano San Paolo, Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Costa di Mezzate, Dalmine, Grassobbio, Lallio, Levate, Orio al Serio, Seriate, Stezzano, Treviolo, Zanica.
