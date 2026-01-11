Aeroporto di Orio, indagine sullo stato di salute di chi vive nella zona

Partita la prima fase

Come partecipare

Come si partecipa? È semplice: si comincia da un «test» disponibile al link https://epidinamiche.ats-bg.it/homepage/ - oltre che sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell’Ats Bergamo, sui canali social dell’Ats e presso i Comuni interessati e le farmacie aderenti all’iniziativa. Inoltre, se non si possiede un pc è possibile utilizzare le postazioni disponibili nei «digital space» del Comune (Lazzaretto Digital Space, in piazzale Goisis, e Social Domus-ex Enel in via Mazzini 6/A), prenotabili gratuitamente tramite PrenotaBergamo. A chi compila il modulo online e soddisfa i requisiti per accedere alla fase successiva dello studio (età tra i 45 e i 70 anni, residenza da 5 anni nelle aree oggetto di studio) sarà proposto di recarsi in una delle farmacie coinvolte per sottoporsi a una misurazione gratuita della pressione arteriosa e a una breve intervista sullo stato di salute e sulle caratteristiche della propria abitazione: in città i riferimenti sono la Farmacia Campagnola in via Campagnola 25, la Farmacia Vaghi in via Fermi 5 e la Farmacia Grumellina in via Tadino 2. Sacbo disporrà solo dell’esito delle analisi aggregate. «Partecipare è semplice e immediato – ribadisce Oriana Ruzzini, assessore all’Ambiente –. Io stessa ho compilato il questionario in pochi minuti». Gli altri comuni coinvolti sono Azzano San Paolo, Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Costa di Mezzate, Dalmine, Grassobbio, Lallio, Levate, Orio al Serio, Seriate, Stezzano, Treviolo, Zanica.