Agenzia Dogane, ufficiale il trasferimento in via San Lazzaro a Bergamo

È ufficiale: l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bergamo si trasferirà da Largo Belotti all’ex sede dei Servizi sociali in via San Lazzaro . Dopo alcuni ritardi, la firma dell’atto notarile è arrivata il 19 giugno scorso, formalizzando l’acquisto dell’edificio comunale per un importo di 3 milioni di euro . La nuova sede sarà operativa entro la fine del 2026 , dopo alcuni interventi di manutenzione.

La nuova sede: oltre 2.200 mq dietro il «Triangolo»

Una scelta strategica per razionalizzare le sedi pubbliche

Il ruolo del progetto ex Ospedali Riuniti

L’operazione fa parte di un piano più ampio di rigenerazione urbana legato al progetto degli ex Ospedali Riuniti, oggi sede dell’Accademia della Guardia di Finanza. Grazie a questo intervento, già a marzo 2023 i Servizi sociali del Comune si erano trasferiti nella nuova Social Domus in via XXIV Maggio, liberando così gli spazi di via San Lazzaro.