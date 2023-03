Aggiudicati gli ex Magazzini generali. In campo imprenditori, ma anche Atb

«Aggiudicati». Nella lunga storia degli ex Magazzini Generali s’aggiunge una nuova pagina, di svolta, con alcuni contorni ancora da definire . L’ampia area in via Rovelli , insieme al garage San Marco in via Zelasco , era infatti stata messa in vendita nei mesi scorsi da Intesa Sanpaolo : e ora, al termine di una procedura di presentazione delle offerte che riportava come deadline la data dello scorso 19 gennaio, il lotto risulta «aggiudicato» , come confermano dalla banca. Sul destino dell’area e sull’identikit degli acquirenti resta ancora un velo di riserbo, ma dei dettagli sono comunque filtrati. Sarebbero due le offerte pervenute (top secret le cifre, sin dall’inizio Intesa Sanpaolo parlava di «trattativa riservata»): da un lato Atb, l’azienda di trasporto pubblico cittadina , e dall’altro lato una cordata di imprenditori bergamaschi guidata dalla famiglia Cividini . Intesa Sanpaolo – che non commenta, salvo indicare che la vendita rientra «in un piano di dismissioni già annunciato in precedenza» – non avrebbe ancora comunicato il «vincitore». Considerato appunto che la scadenza per le offerte era fissata al 19 gennaio, cioè un mese e mezzo fa, è possibile che degli sviluppi giungano a stretto giro.