Aggredisce due medici alle Gavazzeni: arrestato

Venerdì notte (tra il 24 e 25 gennaio), verso le 2,30, un uomo è arrivato al Pronto soccorso delle Gavazzeni dicendo di essere stato picchiato e rapinato. Il soggetto era in forte stato di alterazione e ansia. Durante le procedure al triage, ha iniziato a dare in escandescenza. Quando gli operatori sanitari hanno comunicato che sarebbe stato opportuno fare una lastra, visto un segno sul volto, ma che ci sarebbe voluto del tempo, questo ha spinto un medico contro il muro, procurandogli una lesione con tre giorni di prognosi. Inoltre, ha lanciato una sedia a rotelle in direzione di un radiologo, senza colpirlo ma distruggendo la stessa.