Medico aggredito con un pugno da un paziente che pretendeva più giorni di malattia

Prima gli insulti, poi la rabbia e infine un pugno sul volto, talmente forte da farlo cadere a terra e da rompere il cellulare che aveva in mano. Vittima dell’aggressione, avvenuta nel suo ambulatorio medico a Vertova, il dottor Francesco Margarito. Sono stati alcuni pazienti, che dalla sala d’attesa hanno sentito le grida del giovane assistito in escandescenze, ad allertare i carabinieri. Precipitatisi al Centro medico Valseriana, i militari hanno trovato il medico ferito al volto e l’aggressore in lacrime per il gesto che aveva appena compiuto.

La dinamica della violenza

È successo giovedì intorno alle 10 e subito si è messa in moto una catena di solidarietà nei confronti del medico di Medicina generale. Cinquantanove anni e con una specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza, dopo vent’anni «in prima linea» agli Ospedali Riuniti e poi al Papa Giovanni XXIII, nel 2018 ha maturato la decisione di diventare medico «di famiglia», passando dal Pronto soccorso all’ambulatorio degli studi di Gazzaniga e Vertova. Dove è stato aggredito. «Purtroppo ad altri colleghi era già capitato, specie in Pronto soccorso – racconta –, ma a me mai. Fino a questa mattina. Tra l’altro con il paziente si era instaurato un rapporto di rispetto reciproco e in passato non c’erano mai stati problemi». È ancora incredulo, il dottor Margarito, che ora ha novanta giorni di tempo per decidere se sporgere querela, mentre giovedì i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei coinvolti e dei tre pazienti che, dalla sala d’attesa, hanno partecipato «a distanza» all’episodio di violenza a pubblico ufficiale, reato che prevede la procedibilità d’ufficio.

Il racconto del medico aggredito

Stando alle ricostruzioni, il paziente, un ventisettenne, si era recato dal medico curante perché non si era sentito bene e aveva bisogno del certificato da inviare al datore di lavoro. «L’ho visitato – spiega il dottor Margarito –, ma non ho riscontrato nulla. Gli ho detto che gli avrei dato due o tre giorni e poi ci saremmo rivisti lunedì per rivalutare il suo stato di salute». Il paziente pretendeva più giorni di malattia e, al diniego del medico, ha cominciato ad alzare la voce e a insultarlo. Poi, prima di uscire, si è girato e gli ha sferrato un pugno sul volto, facendolo cadere a terra insieme al cellulare che aveva in mano. «È una situazione molto spiacevole – sottolinea –, ma purtroppo ormai è così, per noi medici. È diventato più difficile, perché la società è cambiata e c’è meno rispetto, ma questo è il mio lavoro e non potrei fare altro». E alla domanda su cosa farà ora, risponde così: «Una panoramica per verificare di non avere nulla di rotto e poi sarò di nuovo in ambulatorio».

La solidarietà dell’Ordine dei medici