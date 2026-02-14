Aggredisce una bimba di un anno e mezzo e tenta di sottrarla alla madre: arrestato

Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio, la polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno di 37 anni, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesioni personali aggravate nei confronti della stessa.

Intorno alle 13 l’uomo stava entrando all’Esselunga di via Corridoni mentre una famiglia, composta dai genitori e dalla figlioletta di un anno e mezzo stava uscendo. L’uomo, improvvisamente, ha afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che la teneva per mano, e ha cercato di trascinarla verso l’interno del punto vendita.

La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto; il padre, che si trovava a breve distanza, è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore. Anche alcuni passanti e gli addetti alla vigilanza sono intervenuti, riuscendo a immobilizzarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La volante, giunta sul posto, ha messo in sicurezza la minore e ha accompagnato l’uomo in questura. Gli accertamenti effettuati, anche grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici, che hanno evidenziato una frattura del femore, provocata dalla violenza esercitata nel tentativo di sottrazione.