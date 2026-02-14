Cronaca / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026
Aggredisce una bimba di un anno e mezzo e tenta di sottrarla alla madre: arrestato
L’AGGRESSIONE. La piccola era mano nella mano con la madre e stavano uscendo dall’Esselunga di via Corridoni. La piccola ha riportato la frattura del femore. In carcere un romeno di 37 anni.
Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio, la polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno di 37 anni, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesioni personali aggravate nei confronti della stessa.
Intorno alle 13 l’uomo stava entrando all’Esselunga di via Corridoni mentre una famiglia, composta dai genitori e dalla figlioletta di un anno e mezzo stava uscendo. L’uomo, improvvisamente, ha afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che la teneva per mano, e ha cercato di trascinarla verso l’interno del punto vendita.
La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto; il padre, che si trovava a breve distanza, è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore. Anche alcuni passanti e gli addetti alla vigilanza sono intervenuti, riuscendo a immobilizzarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.
La volante, giunta sul posto, ha messo in sicurezza la minore e ha accompagnato l’uomo in questura. Gli accertamenti effettuati, anche grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici, che hanno evidenziato una frattura del femore, provocata dalla violenza esercitata nel tentativo di sottrazione.
Al termine delle attività di indagine, l’uomo è stato arrestato per tentato sequestro di persona aggravato, in quanto commesso ai danni di minore degli anni quattordici, nonché per lesioni personali aggravate. Ora è in carcere.
