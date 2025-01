Aggredita mentre faceva jogging. Attimi di paura per una ragazza a Bergamo

Attimi di paura per una ragazza che è stata aggredita da uno sconosciuto all’alba di sabato mentre faceva jogging. L’episodio è avvenuto in via Fontanabrolo, nei pressi dell’imbocco della scaletta, attorno alle 6.30: la ragazza, che vive in zona, era intenta a correre lungo i viottoli tra Città Alta e la zona delle piscine Italcementi, quando è stata avvicinata da un uomo che indossava anche il passamontagna.

La giovane, terrorizzata, è riuscita a divincolarsi e si è messa a gridare: le urla, essendo mattino presto, sono riecheggiate e l’aggressore si è dileguato. La ragazza ha quindi raggiunto l’ingresso del complesso delle piscine Italcementi, dove ha chiesto aiuto a un’addetta della segreteria dell’impianto e di un utente che stava accedendo alla struttura (al sabato mattina, infatti, le piscine aprono alle 7).

La ragazza, nel divincolarsi dalla presa dell’uomo e poi nella fuga, è caduta ma per fortuna non è rimasta ferita. Non è dunque stato necessario l’intervento dei mezzi del 118, visto che, a parte lo choc, la giovane non aveva riportato ferite. È stato comunque chiamato il 112: alle piscine sono arrivati i carabinieri con una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia cittadina.

L’intervento dei carabinieri

I militari dell’Arma hanno ascoltato la testimonianza della ragazza e raccolto la descrizione dell’aggressore: una descrizione molto sommaria, visto che l’uomo aveva il volto coperto dal passamontagna, non è chiaro se perché a sua volta intento a correre o proprio per nascondersi avendo già messo in conto un’aggressione.

Alla giovane è stato poi spiegato dai carabinieri che avrebbe potuto formalizzare la sua denuncia in caserma nei successivi 90 giorni, come prevede la legge. Fino a martedì, però, non era stata ancora sporta alcuna denuncia.

Le indagini dei militari dell’Arma sono concentrate anche sulla visione dei filmati delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso l’aggressore nell’area tra via Fontanabrolo e l’impianto dell’Italcementi.

Una aggressione mirata?

Resta poi da chiarire se fosse una aggressione mirata alla vittima, oppure se l’uomo abbia agito a caso. La giovane avrebbe riferito di non avere idea di chi potesse trattarsi, né di avere mai vissuto analoghe esperienze in passato. Potrebbe poi aggiungere altri dettagli formalizzando la sua denuncia nei prossimi giorni.