Agguato dei tifosi dello Schalke 04 agli atalantini. Un bergamasco ferito, fermati quattro tedeschi

Momenti di tensione durante la trasferta dei tifosi dell’Atalanta a Gelsenkirchen, in Germania, per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, che gioca le partite casalinghe all’estero per via del conflitto in Ucraina. Dopo la partita, al momento di risalire sui pullman per fare ritorno in Italia, un gruppo di tifosi nerazzurri ha subito un agguato da parte dei sostenitori dello Schalke 04, la squadra locale, oggi nella seconda divisione tedesca.