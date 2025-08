Agli ospedali bergamaschi 317milioni. Confermata l’8ª torre al «Papa Giovanni»

Alla fine, somma dopo somma, il totale ha parecchi zeri. Sono quasi 8 miliardi di euro: per la precisione, 7 miliardi e 996 milioni di euro per tutta la Lombardia. E le ricadute positive sono anche in Bergamasca, tra opere annunciate e nuovi fondi stanziati ad hoc: ai già noti 100 milioni di euro per la realizzazione dell’ottava torre del «Papa Giovanni» (deliberati nel giugno dello scorso anno) e ai 140 milioni di euro per la ristrutturazione dell’ospedale di Alzano Lombardo, ora si aggiungono 60 milioni per la riqualificazione del «Bolognini» di Seriate e 17 milioni per il potenziamento dell’ospedale di Piario.