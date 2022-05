Ago e filo, qui curiamo le ferite dell’anima creando insieme legami di solidarietà

Cucire è un atto che richiede lentezza, cura e precisione. Far passare il filo nella cruna dell’ago, tenderlo, annodarlo, mettere un punto nella stoffa. Avviene lo stesso con le ferite dell’anima: servono la stessa prudenza e tanta attenzione per suturarle. L’ingrediente segreto, però, è la vicinanza di altre persone, che compiono insieme lo stesso cammino. Anche questa è un’arte che si impara con pazienza, mettendo insieme le dita, i pensieri e le parole in un laboratorio pomeridiano «al femminile» delle Officine Tantemani, progetto della Cooperativa Sociale del Patronato San Vincenzo. «È un gruppo di donne - spiega Francesca Moroni, educatrice e responsabile di questa attività - con e senza fragilità. Alcune di loro hanno affrontato situazioni difficili come il carcere o periodi di ritiro sociale».