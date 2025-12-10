Al cimitero un bigliettino di auguri per i propri cari

Per il secondo anno consecutivo il Comune ha allestito l’albero di Natale all’ingresso del camposanto, iniziativa lanciata lo scorso anno dall’assessorato ai Servizi cimiteriali: «L’iniziativa ha riscosso successo, con 2.300 biglietti appesi all’albero, non ce lo

«Abbiamo notato che nel periodo delle festività le persone fanno ancora più fatica ad elaborare il lutto, è un momento difficile soprattutto per chi ha perso qualcuno di recente»

aspettavamo, l’anno scorso gli operatori avevano dovuto mettere a disposizione nuovi biglietti, perché le persone chiedevano di poter scrivere un pensiero da lasciare ai propri defunti – spiega l’assessore Giacomo Angeloni –. Abbiamo notato che nel periodo delle festività le persone fanno ancora più fatica ad elaborare il lutto, è un momento difficile soprattutto per chi ha perso qualcuno di recente. Per questo rinnoviamo l’iniziativa, con un albero più grande, una proposta che ci era stata avanzata lo scorso anno da Lisa Martignetti (nota come la “ragazza dei cimiteri”, organizza funerali, ndr) che abbiamo deciso di accogliere. È un segnale di vicinanza che l’amministrazione vuole dare ai frequentatori del cimitero».