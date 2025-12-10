Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 10 Dicembre 2025
Al cimitero un bigliettino di auguri per i propri cari
L’INIZIATIVA. Dopo il successo dello scorso anno (2.300 messaggi), il Comune di Bergamo ripropone l’albero di Natale dove lasciare un messaggio per i defunti.
A poche ore dalla sua accensione c’erano già una decina di biglietti appesi all’albero della Memoria al cimitero Monumentale. Un saluto a chi non c’è più, un «ti voglio bene», pensieri che prendono forma scritti con pennarello indelebile su cartoncini plastificati per un lutto che diventa condizione condivisa, dando sollievo a chi ha perso qualcuno, con l’avvicinarsi delle feste.
Per il secondo anno consecutivo il Comune ha allestito l’albero di Natale all’ingresso del camposanto, iniziativa lanciata lo scorso anno dall’assessorato ai Servizi cimiteriali: «L’iniziativa ha riscosso successo, con 2.300 biglietti appesi all’albero, non ce lo
«Abbiamo notato che nel periodo delle festività le persone fanno ancora più fatica ad elaborare il lutto, è un momento difficile soprattutto per chi ha perso qualcuno di recente»
aspettavamo, l’anno scorso gli operatori avevano dovuto mettere a disposizione nuovi biglietti, perché le persone chiedevano di poter scrivere un pensiero da lasciare ai propri defunti – spiega l’assessore Giacomo Angeloni –. Abbiamo notato che nel periodo delle festività le persone fanno ancora più fatica ad elaborare il lutto, è un momento difficile soprattutto per chi ha perso qualcuno di recente. Per questo rinnoviamo l’iniziativa, con un albero più grande, una proposta che ci era stata avanzata lo scorso anno da Lisa Martignetti (nota come la “ragazza dei cimiteri”, organizza funerali, ndr) che abbiamo deciso di accogliere. È un segnale di vicinanza che l’amministrazione vuole dare ai frequentatori del cimitero».
Martedì mattina, prima dell’inaugurazione, in tanti si sono fermati per lasciare un pensiero: «Mamma e papà vi vogliamo bene, proteggeteci», «Ciao papi ti vogliamo bene», «Vi penso sempre, prego per tutti voi affinché siate felici nella gloria di Dio», «Ciao nonni, ci mancate», «Ciao papà e mamma, siete sempre nel mio cuore anche se siete lontani». Parole, ma anche cuori disegnati sui biglietti indirizzati al Cielo, in un momento particolarmente delicato dell’anno: «Come per il ponte di Ognissanti, quando al cimitero vengono circa 40mila persone a fare visita ai defunti – continua Angeloni –, con l’avvicinarsi delle feste, e in particolare nei giorni prima di Natale, contiamo circa 25mila visitatori. Per questo crediamo che un’iniziativa come l’albero della Memoria possa essere importante». L’albero, un abete messo a disposizione dall’assessorato al Verde di Palafrizzoni, resterà all’ingresso del cimitero per tutto il periodo delle feste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA