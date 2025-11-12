Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 12 Novembre 2025

Al posto dell’ex colorificio Migliavacca quattro nuove palazzine

IL PROGETTO. Dopo 20 anni di progetti presentati e mai realizzati, presentato al Comune di Bergamo un piano di recupero per l’ex colorificio Migliavacca di via Sauro.

Diana Noris
Diana Noris

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’ingresso dell’ex colorificio in via Sauro
L’ingresso dell’ex colorificio in via Sauro
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Dopo 20 anni di progetti presentati e mai realizzati, un nuovo operatore - la società Giallo Acquario- ha presentato al Comune di Bergamo un piano di recupero per l’ex colorificio Migliavacca di via Sauro, firmato da Alessandro Bassani e Laura Rossetta dello studio B.A.U. Bassani che poco più avanti, in via Baioni, ha ridisegnato l’area ex Sace.

Lavori dal 2026

Sull’area di 9mila metri quadri che si affaccia sulle Mura veneziane sorgeranno quattro palazzine, in tutto circa 50 appartamenti

L’obiettivo è aprire il cantiere nell’estate 2026 per consegnare le nuove case nell’estate 2028. Sull’area di 9mila metri quadri che si affaccia sulle Mura veneziane sorgeranno quattro palazzine, in tutto circa 50 appartamenti.

Uno degli edifici sarà destinato quasi interamente all’edilizia sociale (in parte in vendita, in parte in affitto) e al piano terra ci sarà uno spazio che sarà ceduto al Comune, con l’idea che possa diventare uno spazio culturale, vista la vicinanza con la nuova Gamec e Accademia Carrara. Tra i risvolti pubblici, un giardino da 2.500 metri quadri il cui accesso sarà da via Sauro e un nuovo tratto di ciclabile che si aggancerà all’attuale Green Way costeggiando il torrente Morla. Infine un nuovo parcheggio pubblico da oltre 90 posti con ingresso da via Baioni (accanto al parcheggio SportPiù).

Per l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini si tratta di «un’operazione importante che interessa un’area di grandissima qualità ambientale, storicamente legata alla famiglia Migliavacca che ha trasferito, circa 20 anni fa, la sua attività in una nuova sede. È un progetto importante sotto l’aspetto ambientale, con il nuovo giardino pubblico, e anche per il parcheggio che potrà essere utilizzato dai futuri utenti dell’intervento in corso di realizzazione all’ex Sacro Cuore. Entro la fine dell’anno infatti, al Comune sarà consegnato il nuovo polo per l’infanzia e la casa della salute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Politica
Enti locali
Ambiente
Risorse naturali
Tempo libero
Turismo
Diana Noris
Alessandro Bassani
Francesco Valesini
Comune di Bergamo
Gamec
accademia carrara