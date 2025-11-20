Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 20 Novembre 2025

Al Seminario il concerto nella giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

L’APPUNTAMENTO. Tutto esaurito per il tradizionale evento del 25 novembre. Il ricavato all’associazione Aiuto Donna.

Sergio Rizza
Sergio Rizza
Collaboratore
La presentazione del concerto
La presentazione del concerto

Bergamo

Sono già esauriti i mille posti dell’Auditorium del Seminario Vescovile in Città Alta. Martedì 25 novembre, nel giorno dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà, alle 21, l’ormai tradizionale concerto organizzato dalla Proloco in collaborazione con il Comune di Bergamo e il Consiglio delle donne.

Il ricavato ad Aiuto Donna

Un evento gratuito ma molto sentito e atteso, come dimostrano anche i numeri di quest’anno, che ha lo scopo di veicolare un messaggio contro la violenza di genere attraverso l’arte: Michela Borgia, al debutto in città, porterà «Il più grande tributo a Mina», che lei stessa definisce «un simbolo dell’emancipazione femminile». Il ricavato delle libere offerte sarà devoluto ancora una volta all’associazione Aiuto Donna, che da 25 anni protegge e aiuta le donne vittime di violenza a rifarsi una vita, dando loro anche una casa: gli appartamenti a disposizione tra città e provincia sono 18.

