Alla scoperta di Bergamo e dei suoi luoghi più nascosti: «Bergamo Segreta», un nuovo podcast

Dieci puntate, dieci podcast per conoscere la «Bergamo Segreta». Storie, aneddoti, luoghi inediti per raccontare un’altra città, quella inaspettata, ricca di storie curiose e sorprendenti. Dieci video e un approfondimento per scoprire il proprio territorio.

Roberto Vitali insieme a Clelia Epis, Maurizio Merisio, Paolo Moschini, Tosca Rossi, Barbara Savà e Cristiana Vezzoli vi guideranno attraverso i corridoi e i palchi del Teatro Donizetti, alla scoperta delle decine di teatri che non esistono più, apriranno la quinta porta delle Mura Venete, vi porteranno nella città sotterranea alla scoperta degli acquedotti romani e poi ancora vi parleranno della storia incredibile del Lazzaretto e vi racconteranno la città, oltrepassando i portoni delle più belle dimore storiche.

Podcast, video e fotogallery

Il logo del nuovo dossier «Bergamo Segreta» Un podcast audio, ma anche un trailer video e una serie di gallerie fotografiche accompagneranno ogni uscita a partire dal 18 febbraio. Tutti nostri lettori potranno sentire la prima puntata realizzata insieme a Clelia Epis sui palchisti del Donizetti, un ristretto gruppo di persone che aveva acquistato dall’imprenditore Bortolo Riccardi, proprietario e costruttore del teatro, un posto privilegiato per assistere agli spettacoli. Il teatro nell’800 era un luogo in cui l’arte era solo uno degli aspetti, il palco era dépendance della dimora, curata e arredata come se fosse una casa, in cui si ospitavano persone, si discuteva e addirittura si mangiava. Un mondo completamente diverso da quello che vediamo e viviamo noi oggi.

Dalla seconda uscita, quella del 4 aprile, l’accesso sarà possibile solo con un abbonamento a L’Eco di Bergamo. Un valore aggiunto per i nostri lettori più fedeli.

Ecco il programma delle uscite dei Podcast di «Bergamo Segreta»

1. Bergamo Segreta del 18 febbraio: la curiosa storia dei palchisti del Teatro Donizetti, dove un tempo si svolgevano incontri informali che segnavano il futuro della città di Bergamo. Tra i più famosi ospiti dei palchisti orobici fu il maestro Toascanini. Con Clelia Epis.

2. Bergamo Segreta del 4 marzo: la quinta porta di città Alta, denominata anche Porta del Soccorso, che venne usata dai garibaldini per liberare la città dagli austriaci. Con Paolo Moschini.

3. Bergamo Segreta del 18 marzo: Storie curiose sulle Mura Venete. Con Tosca Rossi.

4. Bergamo Segreta del 1° aprile: Bergamo terra di teatri, la maggior parte dei quali oggi scomparsi. Scopriamo quali erano e dove erano collocati con Clelia Epis e Maurizio Merisio.

5. Bergamo Segreta del 15 aprile. Con Cristiana Vezzoli andiamo alla scoperta degli acquedotti romani di Città Alta, alcuni tratti sono ancora visibili.

6. Bergamo Segreta del 29 aprile. Un breve tour in centro: dal monumento di Donizetti che in realtà era per Rossini, la statua dedicata a Garibaldi che nessuno voleva, il Diurno di piazza Dante, le colonne del Sentierone scomparse in una notte.

7/8. Bergamo Segreta del 13 maggio e del 27 maggio. In Città Alta per scoprire il motivo per cui molti palazzi abbiano le finestre murate, perché nei muri esterni di Santa Maria Maggiore sono incastonate delle pietre romane, che fine ha fatto la calotta cranica di Donizetti, che cosa significa la curiosa insegna esposta fuori dal barbiere storico, l’esperimento avanguardista di una scuola all’aperto per bambini «particolari».

9. Bergamo Segreta del 10 giugno. Il Lazzaretto e la storia dei suoi oltre 13 diversi utilizzi dal 1503 ad oggi. Da ricovero di malati infettivi, ai concerti di Bob Dylan e dei Radiohead.