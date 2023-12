Allargamento del marciapiede: disagi al traffico in via Suardi

Lavori in corso in via Suardi per l’allargamento del marciapiede che corre a lato del dormitorio del Galgario, in modo da realizzare una nuova pista ciclabile e completare così il collegamento tra Gorle e il centro città attraverso la mobilità dolce. Un intervento, questo, che sta provocando alcuni disagi alla circolazione soprattutto nelle ore di punta, visto l’intenso volume di mezzi che transita dall’area, non lontano dalla Questura. Al nostro giornale sono arrivate segnalazioni di residenti preoccupati da un possibile cambio della viabilità, ma da Palazzo Frizzoni hanno assicurato che «si prevede solo l’ampliamento del marciapiede. La strada resterà quindi con due corsie in direzione della caserma Montelungo».