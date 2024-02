Altri turisti derubati a Bergamo: auto in sosta svaligiata

Ancora un episodio di turisti derubati di quanto avevano sull’auto, posteggiata in centro durante una visita in città. L’ultimo caso riguarda una coppia di Prato che ha trascorso due giorni nella Bergamasca , il primo a Branzi e il secondo in centro città. «A Bergamo siamo stati due ore per visitare la mostra “Infinito presente” di Yayoi Kusama al Palazzo della Ragione», racconta la vittima. Nel mentre la loro vettura era stata posteggiata in via Locatelli.

La tecnica è risultata identica a quella di analoghi e recenti colpi passati: i ladri hanno forzato la serratura senza causare danni evidenti, hanno frugato nell’auto e si sono impossessati di una trousse di trucchi della donna. Poi hanno rimesso tutto a posto, tanto che la coppia si è resa conto del furto subito solo dopo essere arrivata a casa, visto che al momento avevano utilizzato il telecomando per aprire la serratura. «Per fortuna non avevamo altro di valore sulla nostra auto», spiegano. La coppia ha sporto denuncia ai carabinieri di Prato. Analoghi episodi in città si erano registrati ancora in via Locatelli e in via Spaventa: gli autori potrebbero essere gli stessi.