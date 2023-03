Alunni con disabilità: in 15 anni sono più che raddoppiati

Nell’anno scolastico 2007-’08 gli alunni con disabilità nelle scuole statali bergamasche (dall’infanzia alle superiori, esclusi i Cfp) erano 2.723, su un totale di 124.831 studenti: il 2,19%. Quindici anni dopo, i dati dell’Ufficio scolastico provinciale parlano di 5.766 su 130.333: il 4,42%. Siamo oltre il raddoppio. E il trend di crescita si è mostrato costante nel tempo, anche quando, nel 2017-’18, la popolazione scolastica complessiva in Bergamasca, superati i 137mila studenti, ha mostrato un’inversione di tendenza iniziando a diminuire per via del calo demografico.