Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 31 Ottobre 2025

Ampliamento dell’Accademia Carrara, l’accusa: «Rendering difforme dal progetto»

IL CASO. Secondo la Procura, l’architetto avrebbe indotto il dirigente del Comune di Bergamo che ha concesso l’autorizzazione a commettere un falso.

Alessandra Loche
Alessandra Loche
L’ampliamento dell’Accademia Carrara
L’ampliamento dell’Accademia Carrara

Bergamo

L’architetto Antonio Ravalli avrebbe indotto il dirigente del Comune di Bergamo, che ha concesso l’autorizzazione per l’ampliamento dell’Accademia Carrara, a commettere un falso, presentando un rendering con difformità rispetto al progetto. Questa, in sintesi, l’accusa mossa dalla procura al professionista (l’udienza predibattimentale è stata fissata per l’8 maggio 2026), a seguito della conclusione degli accertamenti seguiti all’esposto del conte Piero Piccinelli, assistito dall’avvocato Rocco Gargano.

La difesa

L’architetto, difeso dagli avvocati Riccardo Bonetti e Andrea Locatelli, «si dichiara non responsabile in relazione all’imputazione e si difenderà a dibattimento, facendo valere le sue ragioni», affermano i legali. Che ricordano come, sul medesimo capo di imputazione, la procura aveva chiesto un decreto penale di condanna, che era stato rigettato. Il giudice aveva infatti ritenuto che non vi fossero i presupposti. A maggio, l’udienza predibattimentale, e in tribunale «l’architetto spiegherà la sua versione, e confidiamo venga compreso».

