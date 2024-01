«Anche a noi incidente simile a Morgan e Tiziana: l’auto ha accelerato da sola e ci siamo schiantati»

Quel 29 luglio, come riportato anche nella relazione dei carabinieri di Calcinate intervenuti a Trescore, la moglie di Sangalli era alla guida della sua Mercedes, mentre il marito era sul sedile del passeggero. «Siamo andati alla Coop a fare la spesa e, visto che erano le 11,30 e faceva molto caldo, siamo scesi nel parcheggio sotterraneo. Appena abbiamo imboccato lo scivolo e l’auto ha preso l’inclinazione, ha cominciato ad accelerare da sola. Mia moglie ha frenato ma non è servito a niente, l’auto non rispondeva più. In 30 metri è passata da zero a 70 chilometri all’ora e ci siamo schiantati contro il muro. Per fortuna era abbastanza vicino. Sono scoppiati gli airbag e tutti i sistemi di sicurezza si sono attivati, noi siamo rimasti feriti in modo non grave, ma ci siamo spaventati moltissimo. Oltretutto l’auto era nuova, aveva fatto meno di mille chilometri, e mia moglie ha sempre guidato auto con il cambio automatico quindi era abituata. Abbiamo portato la Mercedes, distrutta, alla concessionaria in cui l’avevamo comprata, “Autotorino”, e incaricato un tecnico per la perizia. Da allora però nulla si è mosso, stiamo ancora aspettando i periti Mercedes. Quando abbiamo letto dell’incidente di Como abbiamo subito pensato a quello che sarebbe potuto succedere a noi se invece di finire contro il muro di un parcheggio fossimo stati in mezzo a una strada. Non vogliamo dare la colpa a qualcuno, ma capire cosa è successo anche per prevenire altri incidenti del genere».