Ancora finestrini rotti e furti sulle auto in centro a Bergamo

Ancora auto con i finestrini rotti in centro città. A segnalarlo è la consigliera Giulia Ceci (FI): «In due notti ravvicinate, rispettivamente tra il 23 e il 24 dicembre e tra il 29 e il 30 dicembre, tutte le auto parcheggiate in via Guglielmo d’Alzano sono state oggetto di atti vandalici. Vetri rotti e furti di oggetti custoditi all’interno dei veicoli rappresentano il tragico bilancio di un problema che sta mettendo in ginocchio cittadini e lavoratori. Nonostante le numerose denunce presentate dai titolari dei veicoli coinvolti dopo il primo episodio, non si è proceduto ad alcun rafforzamento delle misure di sicurezza o all’incremento dei controlli nella zona. Si chiede con urgenza un intervento concreto da parte delle autorità competenti». Al momento risulta essere stata presentata una sola denuncia, ieri mattina ai carabinieri della stazione di Bergamo Bassa, per un’auto danneggiata in via Ghislanzoni.