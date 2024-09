Ancora pioggia, Morla sotto osservazione: nuovi allagamenti. Cascata d’acqua sulle Mura - Foto e video

Ancora maltempo sulla Bergamasca dopo la bomba d’acqua del 9 settembre scorso. La pioggia continua incessante dalle 14.30 di lunedì 23 settembre. Intorno alle 19.30 la situazione è peggiorata e un acquazzone ha causato i primi disagi in città, come in via Ghirardelli e nelle zone limitrofe. Nel frattempo il traffico si è completamente congestionato e ancora alle 22.30 la zona di via Baioni era all’insegna di lunghe code, complice anche la partita cancellata con quindi i tifosi in uscita dallo stadio Gewiss di Bergamo, proprio nella zona più critica per il maltempo.

Il primo sopralluogo alle 20.45

(Foto di Ansa)

Protezione civile in via Baioni

Alle 21 sono iniziate le prime chiamate ai vigili del fuoco. La Protezione civile si è dislocata nella zona di via Baioni, via Cesare Battisti, Maironi da Ponte e via Ghirardelli. Osservato speciale è il Morla: la zona più critica è dove è ceduto il muretto nella precedente alluvione, lo scorso 9 settembre. La Protezione civile ha posizionato dei sacchi di sabbia e sta tenendo monitorata la situazione.

Allagato il sottopasso di Colognola: è stato chiuso dalla polizia locale. Secondo l’Arpa a Bergamo sono caduti oltre 60 millimetri di acqua nelle ultime 24 ore.

Allagamenti in via Maironi da Ponte

Situazione molto critica in via Maioni da Ponte: si segnalano ancora allagamenti per la fuoriuscita del Morla.

In via Maironi da Ponte

«Cascata» al parco Sant’Agostino

L’acqua scende impetuosa anch dal parco di Sant’Agostino lungo le Mura dove il 9 settembre un pezzo di parapetto delle fortificazioni era crollata a causa del maltempo. I lavori sono in corso e la pioggia di questo lunedì 23 settembre ha causato una cascata di acqua che scende lungo le Mura.

In via Ghiradelli

(Foto di Bedolis) La situazione del Morla

(Foto di Bedolis) Allagamenti

(Foto di Bedolis)

Allo stadio

A causa della pioggia, in campo intorno alle 20 sono scesi per controllare la situazione l’arbitro Tremolada di Monza e i capitani delle due squadre, Marten De Roon e Patrick Cutrone. I tre hanno effettuato il primo sopralluogo alle 20.45 e hanno verificato che il pallone non rimbalzava sul campo. E’ stato quindi deciso di attendere per valutare successivamente se le condizioni permettevano lo svolgimento della partita, in programma nella serata.