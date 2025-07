Ancora un temporale a Bergamo, un albero del parco Suardi cade su un’auto - Foto

Ancora due temporali, veloci ma intensi, su Bergamo sabato sera 12 luglio e domenica 13 nel primo pomeriggio. Mentre sul nostro territorio si continua a bonificate dopo i nubifragi della scorsa settimana, ci sono anche degli interventi urgenti come quello di domenica pomeriggio 13 luglio. In via San Giovanni un grosso albero del parco cittadino Suardi è caduto, finendo sulla carreggiata della strada che costeggia l’area verde, nella zona della ex caserma Montelungo.