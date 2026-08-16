Ancora truffe via sms: attenzione a quella del finto rimborso dell’Agenzia delle Entrate

Un sms annuncia che il rimborso fiscale sarebbe stato elaborato e invita a completare una procedura online. È un messaggio ingannevole: massima prudenza e niente clic sui collegamenti ricevuti.

Un nuovo messaggio-truffa sta circolando sui telefoni cellulari sfruttando il nome dell’Agenzia delle Entrate e la prospettiva di un presunto rimborso fiscale. A segnalarlo un nostro lettore via mail: l’invito è quello di fare molta attenzione e, soprattutto, di non cliccare sui link contenuti nell’sms.

Il testo recita: «Servizi fiscali: Gentile contribuente, il rimborso è stato elaborato. Verifichi i dettagli e completi le procedure richieste». Subito dopo compare un collegamento che richiama nel nome l’Agenzia delle Entrate, ma che rimanda a un dominio sospetto e non al portale istituzionale.

È il classico meccanismo del phishing, utilizzato dai truffatori per spingere la vittima ad aprire una pagina contraffatta e inserire dati personali, credenziali, informazioni bancarie o altri elementi sensibili.

Inoltre la presenza del nome “Ag.Entrate” come mittente non deve trarre in inganno: il nome visualizzato sul telefono non è di per sé una garanzia sull’autenticità del messaggio.

L’appello

La raccomandazione è quindi di non aprire il collegamento, non inserire alcun dato e cancellare l’sSms. In caso di dubbi su rimborsi, comunicazioni fiscali o pratiche in corso è opportuno verificare esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, accedendo direttamente al sito istituzionale senza utilizzare i link ricevuti via messaggio.

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